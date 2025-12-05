Chocó a un nene de 8 años y se dio a la fuga: el menor está grave

Un niño de 8 años se encuentra en grave estado tras ser atropellado en la tarde de este jueves por una mujer que circulaba en un Volkswagen Fox en la intersección de las calles Julio Echegaray y Aviador Kingsley, en Barrio Las Flores II, en Córdoba.

El menor, que se trasladaba en una bicicleta, sufrió un traumatismo de cráneo y una fractura en la pierna derecha debido al impacto.

Según testigos y la hermana del niño, la conductora del vehículo no se detuvo tras el accidente y se dio a la fuga, abandonando al menor en el lugar.

La víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde fue atendido por las lesiones de gravedad. Debido a la complejidad de su estado, y bajo un operativo de cordón sanitario dispuesto por la Policía de Córdoba, fue derivado al Hospital de Niños, donde permanece internado y en observación.

Horas después del hecho, la mujer que causó el accidente se presentó en la comisaría de barrio Los Naranjos, donde quedó detenida. Según fuentes policiales, la conductora se entregó voluntariamente y su vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes.