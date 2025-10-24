Cae pareja que vendía cocaína frente a una escuela secundaria
Ocurrió en el barrio Cerrito Sur. Los imputados de 55 y 52 años van a declarar este viernes en Tribunales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 55 años y una mujer de 52 acusados de comercializar estupefacientes al menudeo frente a una escuela secundaria en el barrio Cerrito Sur fueron aprehendidos el viernes a la tarde tras un allanamiento.
Fue personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas que ingresó al inmueble ubicado en Benito Lynch casi Santa Cecilia tras el aval de la Justicia de Garantías.
En el lugar, ubicado frente a la Escuela Secundaria N°33, secuestraron una cantidad no precisada de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y aprehendieron a la pareja.
Los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi ordenaron la formación de causa penal y el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente.
La pareja podría declarar este viernes en Tribunales tras entrevistarse con miembros de la defensa oficial.
