300 dosis de cocaína y cuatro detenidos en el barrio Belgrano: así derribaron el búnker

Cuatro hombres de entre 29.y 39 años fueron aprehendidos tras los allanamientos que personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas llevó adelante el jueves en el barrio Belgrano.

En el operativo que se hizo en Azopardo al 11.100, Juana Azurduy al 1300 y Juana Azurduy entre Ortiz de Zarate y San Salvador secuestraron 300 dosis de cocaína fraccionada para la venta y una cantidad no precisada de dinero.

La causa a cargo de los fiscales Daniela Lededma y Pablo Cistoldi comenzó el mes de junio a partir de una serie de denuncias anónimas que daban cuenta de la comercialización de estupefacientes al menudeo en el lugar.

El operativo se hizo tras el aval de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos y tras el cierre del mismo se derribaron tres construcciones con el apoyo de personal municipal y de la empresa Edea.

Los cuatro sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas serán trasladados a Tribunales para prestar declaración.