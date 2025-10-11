Se enojó con su jefe, lo fue a buscar a la casa y lo cortó con un cuchillo en el cuello

Un hombre de 42 años fue detenido este sábado en la zona de Magallanes y Avenida de los Trabajadores, acusado de golpear y amenazar con un cuchillo a su empleador, un hombre de 55 años, en el marco de una discusión laboral.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal policial de la Comisaría Tercera acudió al lugar tras un llamado al 911. Según el relato de testigos, el agresor se presentó en la vivienda de la víctima, lo amenazó de muerte con un cuchillo y le provocó heridas cortantes en el cuello y en una mano.

La víctima fue asistida en el lugar por personal del SAME, a cargo de la Dra. Deloof, y luego trasladada a la Clínica 25 de Mayo. Las lesiones no revistieron riesgo de vida.

Por disposición de la fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, el imputado fue notificado de la formación de causa por lesiones y amenazas calificadas y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En el lugar se secuestró el cuchillo utilizado en la agresión.