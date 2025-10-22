Se metió a una vivienda deshabitada con una moto robada: terminó alojado en Batán

Un hombre de 48 años fue aprehendido este miércoles por la tarde en una vivienda deshabitada de la zona de Guido al 2900, acusado de violación de domicilio y encubrimiento, luego de ser sorprendido por los propietarios dentro del inmueble junto a una moto que tenía pedido de secuestro activo.

En el lugar hallaron al sospechoso en posesión de una Zanella Styler 150 cc, que había sido robada el 19 de octubre y era buscada por “robo agravado de motovehículo dejado en la vía pública”, con intervención de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor.

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas tras un llamado al 911.

La fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, dispuso el secuestro del rodado y la formación de causa para el imputado, quien fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.