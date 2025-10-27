Chicanas, memes y reflexiones: la reacción de los famosos al conocerse el resultado de las legislativas

Las elecciones legislativas 2025 dejaron una infinidad de recortes en redes sociales par analizar y los famosos no quisieron quedarse afuera de la tendencia. Desde Luciana Salazar a Yanina Latorre pasando por Nancy Duplaá y Griselda Siciliani, nadie dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje.



Karina Jelinek recordó su blooper electoral de 2023 cuando llegó tarde a la escuela donde tenía que votar y pidió a gritos que la dejen entar y celebró haber llegado a horario: “¡Los sorprendí!", escribió la creadora de la célebre frase “Lo dejo a tu criterio”.

Otra que aprovechó para dejar sentada su postura fue Luciana Salazar. Cuando se confirmó el triunfo del oficialismo, subió una imagen de Donald Trump en clara referencia al acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y los Estados Unidos.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre aprovechó los datos oficiales para chicanear a Nancy Pazos, expareja de Diego Santilli, quien supuestamente habría dicho que se iba a ir del país si ganaba el candidato de LLA. “¿Ya sacaste pasaje? ”Avisame y te llevo a Ezeiza“, escribió.

Por su parte, Nancy Dupláa compartió una imagen en la que se puede ver festejar a integrantes del J.P.Morgan, dando a entender que estos resultados favorece al banco más grande de los Estados Unidos.

Otro de los que se sumó al debate fue Marcelo Tinelli, quien apuntó contra Cristina Kirchner por el resultado que obtuvo la oposición. “Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir; hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, analizó.

Por su parte, Griselda Siciliani subió una cita a la canción “Superhéroes”, de Serú Girán: ”Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro".

