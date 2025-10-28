Montenegro pidió licencia y Neme se empieza a probar el traje de intendente

Tras las elecciones y mientras su nombre suena para un ministerio nacional, Montenegro se toma licencia en Mar del Plata.

El intendente Guillermo Montenegro solicitó este martes al Concejo Deliberante una licencia desde el miércoles 29 y hasta el sábado 1, por lo que el gobierno quedará a cargo de Agustín Neme, quien el 10 de diciembre tomará la conducción de la ciudad una vez que Montenegro asuma como senador provincial.

La decisión se conoció a través de un expediente iniciado este mediodía por el intendente, cuyo nombre sigue sonando como posible nuevo integrante del gabinete del presidente Javier Milei, ya sea en al área de Justicia y/o Seguridad, como en Defensa.

Según supo 0223, durante el transcurso de este martes la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, firmará un decreto ad referéndum otorgando la licencia solicitada. De ese modo, a partir del miércoles y por cuatro días el gobierno de General Pueyrredon quedará formalmente a cargo de Neme.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el reemplazante del intendente es el primer concejal electo de la lista ganadora de las elecciones ejecutivas. Ese lugar fue ocupado en 2023 por Agustín Neme, del Pro, consultor de 40 años, que actualmente va por su segundo mandato como concejal.