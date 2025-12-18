Impactante video: se descompuso mientras manejaba el auto, chocó contra un árbol y murió

Un hombre de 63 años murió ayer por la mañana tras descompensarse mientras conducía por el centro de La Plata. El episodio ocurrió cerca de las 10, cuando circulaba por la zona de Plaza Moreno. En medio del trayecto, perdió el control del vehículo y estuvo a centímetros de atropellar a un trabajador gastronómico: el hecho generó conmoción entre peatones y comerciantes.

La víctima manejaba un Peugeot 208 gris que terminó subiéndose a la vereda de la plaza. El auto impactó primero contra un puesto de hamburguesas y luego contra un árbol. Todo sucedió en pocos segundos y fue registrado por las cámaras de seguridad del local. A pesar del recorrido descontrolado, no hubo personas heridas.

Cómo fue el accidente que quedó grabado por las cámaras de seguridad

Las imágenes muestran cómo el coche pasó a centímetros de un empleado que limpiaba mesas en la vereda. Varias personas que caminaban por el espacio público lograron esquivarlo de manera milagrosa, aunque el choque provocó escenas de pánico y obligó a cortar momentáneamente el tránsito en la zona. Personal policial y de emergencias arribó rápidamente al lugar.

El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, quien habría sufrido una descompensación seguida de un infarto. Efectivos del SAME le practicaron maniobras de RCP y lo trasladaron al Hospital San Martín. Luego, ingresó con paro cardíaco al nosocomio y falleció minutos después. El impacto causó importantes daños materiales en el local gastronómico de Plaza Moreno.