Tiroteo entre barras: pidieron 14 años de prisión para uno de los imputados
El fiscal Carlos Russo solicitó que se condene a Jorge Roldán y pidió la absolución de Santiago Sosa. Se aguardan los alegatos de las defensas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En línea con lo que fue el desarrollo de las tres jornadas previas de debate, el fiscal Carlos Russo solicitó hace instantes que se condene a uno de los acusados de atacar a tiros al líder de la barra brava de Aldosivi a 14 años de prisión y pidió la absolución del otro imputado.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 tardó menos de una hora en explicar los motivos por los que pidió la pena para Jorge Roldán, quien llegó al debate privado de su libertad y alojado en la Unidad Penal de Sierra Chica. En el tramo final de su alegato, pidió a los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 la absolución de Santiago Sosa al no poder situarlo en el lugar del hecho y la falta de elementos surgidos durante el debate que permitieran sostener la imputación.
Los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Ricardo Perdichizzi escucharon a la defensora oficial Carla Auad que reiteró su pedido de absolución al considerar que Sosa nunca había estado en el lugar y pasaron a un cuarto intermedio antes de escuchar a los abogados Martín Bernat y Agustín Robbio en representación de Jorge Roldán.
Los hechos juzgados ocurrieron el 5 de noviembre de 2022 cuando de acuerdo a la hipótesis fiscal, una facción de la barra brava de Aldosivi intentó asesinar a Luis “Indio” Coman en una plaza del barrio Cerrito Sur. Esa jornada, mientras se realizaban actividades relacionadas con una murga, los dos imputados habrían llegado junto a otras personas y efectuaron varias detonaciones de arma de fuego: si bien Coman resultó ileso, un nene de 11 años y tres personas terminaron con heridas de bala.
Mientras que Roldán llegó al debate detenido, Sosa está en libertad: ambos están imputados por los delitos de tentativa de homicidio agravado, abuso de armas y lesiones leves calificadas por el uso de arma de fuego.
Leé también
Temas
Lo más
leído