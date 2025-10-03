"No me voy a hacer cargo de algo que no hice”: las últimas palabras del acusado de balear al jefe de la barra de Aldosivi

Luego de que su defensa pidiera la absolución al entender que no se probó su responsabilidad en el ataque a tiros registrado en noviembre de 2022 en el marco de un enfrentamiento entre barras de Aldosivi, Jorge Roldán le dijo al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que no iba a hacerse cargo de algo que no hizo y que el juicio demostró que la existencia de relación entre la barra brava y la policía.

La declaración de Roldán cerró la actividad en el sexto piso de Tribunales y los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Ricardo Perdichizzi informaron que el veredicto y sentencia se conocerá el mediodía del jueves 16 de octubre.

Antes de esas palabras, la defensa a cargo de los abogados Martín Bernat y Agustín Robbio había solicitado la absolución al considerar que no aparecieron en el debate elementos que permitan ubicarlo como el autor del ataque a tiros. En tal sentido indicaron que no se hizo relevamiento de cámaras en la zona, que no se acreditó la tenencia de arma, que no se secuestró ropa compatible con la que tenían los agresores, y que no se halló mensajería alguna relacionada con la preparación del hecho, el acometimiento y la huida.

Tras remarcar que nunca se avanzó en una hipótesis alternativa, Bernat planteó que “en el hipotético y extremadamente improbable caso” de hallarlo culpable, el hecho debe calificarse como abuso de armas.

Este mismo viernes el fiscal Carlos Russo solicitó que se lo condene 14 años de prisión y pidió la absolución de Santiago Sosa, el otro imputado. La defensora oficial Carla Auad coincidió en el pedido absolutorio para el único de los dos imputados por tentativa de homicidio agravado, abuso de armas y lesiones leves calificadas por el uso de arma de fuego que llegó al debate en libertad.

Los hechos juzgados ocurrieron el 5 de noviembre de 2022 cuando de acuerdo a la hipótesis fiscal, una facción de la barra brava de Aldosivi intentó asesinar a Luis “Indio” Coman en una plaza del barrio Cerrito Sur. Esa jornada, mientras se realizaban actividades relacionadas con una murga, los dos imputados habrían llegado junto a otras personas y efectuaron varias detonaciones de arma de fuego: si bien Coman resultó ileso, un nene de 11 años y tres personas terminaron con heridas de bala.