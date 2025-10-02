Hay nuevo fiscal en el partido de General Alvarado

Octubre arrancó con novedades en el partido de General Alvarado a partir de la designación de un nuevo fiscal para el distrito: se trata de Ramiro Anchou, quien estuvo muchos años trabajando en el cercano distrito de Mar Chiquita.

Anchou fue presentado en un acto realizado en el despacho del intendente Sebastián Ianantuony con presencia del fiscal general, Fabián Fernández Garello.

El nuevo fiscal se desempeño por largo tiempo en la comuna marchitense y tiene experiencia de trabajo en General Alvarado durante su etapa de instrucción y cubriendo licencias de la fiscalía local.

Junto a Ianantuony y Fernández Garello estuvo el Secretario de Seguridad de la comuna, Paulo Rodríguez, quienes agradecieron la labor de la fiscal Ana

Caro por la tarea realizada durante todo el último tiempo.