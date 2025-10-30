Al paseador se le soltó la correa y desde entonces no saben nada de Branca: "Mi nena está muy triste"

Branca es una perra mestiza cruza Shar pei color marrón claro que este miércoles por la mañana salió como todos los días a dar un paseo con su paseador pero, en un descuido, se soltó de la correa y desde entonces permanece desaparecida. por tal motivo, Micaela, su adoptante comenzó una campaña en redes sociales para dar con su mascota ya que la consideran parte de la familia y no salen del pesar por su perdida.

"Con mi nena estamos esperándola y estamos realmente muy tristes", aseguró en diálogo con 0223 Micaela Sánchez Grandwille al tiempo que explicó que luego que el paseador le contase lo ocurrido, salieron a buscarla "por todos lados". "La buscamos por todos lados y no la encontré", dijo la mujer.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Micaela con el relato del paseador, Branca se soltó en la zona del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en el gran espacio verde que rodea el predio en inmediaciones de la Unidad de Pronta Atención (UPA)

Branca tiene siete años, está castrada, tiene las orejas operadas y llevaba collar y chapita identificatoria. Quienes puedan aportar datos del paradero de la mascota pueden contactarse al 2236861675.