Lo detuvieron en el acceso a Pinamar: tenía un pedido de captura por un robo de 2021

El detenido en el ingreso a Pinamar por ruta 11 acusado de un robo sucedido en 2021.

Personal de la policía vial bonaerense perteneciente el departamento de seguridad de Pinamar procedió a la detención de un hombre en el ingreso a esa localidad por ruta 11 tras comprobar que tenía un pedido de captura activo por un robo sucedido años atrás.

Según detallaron fuentes del destacamento a cargo del subinspector Roberto Flores, la detención se concretó este lunes en la zona de acceso a Pinamar por ruta 11.

El sujeto, con domicilio en el partido bonaerense de Lanús, está acusado por un causa que tramita el Tribunal Oral en lo Criminal N° 19 de Nación por el delito de robo.

De acuerdo a lo precisado por el jefe de la policía vial en la región, comisario mayor Carlos Javier Fiscella, el hecho delictivo tuvo lugar en mayo del 2021.

Tras identificar al sujeto, el jefe de ruta, comisario Eduardo Ortiz, notificó al magistrado interviniente en la causa para que se proceda con las diligencias de rigor vinculadas a su detención.