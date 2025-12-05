Peritaron el paracaídas de la mujer que murió tras un salto en Miramar: no tendría fallas

Poco más de dos meses después que Rosana Mabel Back se matara tras un salto en paracaídas en la ciudad de Miramar y en el marco de la causa en trámite en la fiscalía de Delitos Culposos, un perito de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) peritó el equipo que empleaba la mujer -que no era de su propiedad- y enviará el informe para incorporar al expediente.

Más allá del hermetismo con el que se llevó adelante la tarea en la sede de la fiscalía, las fuentes consultadas por 0223 adelantaron que el paracaídas principal estaba sin accionar, que lo accionaron y abrió perfectamente.

El allanamiento lo hizo la DDI.

“El secundario o de emergencia estaba accionado por el mecanismo automático y no tenía problema alguno. Todas esas confirmaciones se harán oficiales cuando el perito eleve el informe la próxima semana”, agregaron.

A partir de esta primera impresión que tuvo el profesional, una de las hipótesis es que la mujer estaba desestabilizada al momento de que se accionó el de emergencias. Aunque no podrá establecer con esos reportes, una de las hipótesis es qué, si la mujer estaba desestabilizada, el paracaídas de emergencias podría haberse enredado parcialmente en su cuerpo.

Vino un perito de ANAC para hacer el informe.

En la causa a cargo del fiscal Germán Vera Tapia se han incorporado todos los elementos posibles para el esclarecimiento del hecho, incluyendo el allanamiento de la vivienda del instructor en el barrio Peralta Ramos Oeste tras detectar presuntas irregularidades en la libreta personal y que se ha aludido a un salto el día de los hechos como "estrella" y que sería solo para profesionales.

En esa medida avalada por la Justicia de Garantías personal de la DDI secuestró una cámara de fotos Canon, una cámara GOPRO, con su memoria, dos memorias externas, un pendrive, una cámara deportiva y diez paracaídas. Tal como adelantó este medio, el hombre de 56 años fue notificado de la existencia de una causa por homicidio culposo, aunque no hay por el momento personas imputadas.

Equipos secuestrados en la casa del instructor.

Aquel domingo, minutos después del hallazgo del cuerpo de la mujer en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo., personal del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar secuestró la mochila y el paracaídas que fue peritado esta semana por el perito de ANAC.

El informe de autopsia que al día siguiente del hecho recibió el fiscal confirmó que Back sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo y traumas en casi todos sus órganos. Se pudieron tomar muestras de orina y sangre para evaluar y se retiró un monitor continuo de glucosa que tenía, aunque no pudo confirmarse si quedan registro para establecer si hubo una pérdida de conocimiento antes del impacto.