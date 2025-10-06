Retoman en cinco lagunas del sur bonaerense una práctica clave para la vida productiva
Después de cinco años en el partido de San Cayetano retomaron la práctica de la siembra de alevinos de pejerrey en cinco lagunas del distrito.
En el partido de San Cayetano volvió a activarse una práctica clave para la producción local y regional vinculada a la siembra de alevinos de pejerrey. Después de cinco años, desde el municipio iniciaron una nueva campaña para enriquecer el ecosistema de las numerosas lagunas existentes en el distrito.
Luego de la sequía histórica vivida hace pocos años, autoridades procedieron a entregar alrededor de 20 mil ejemplares jóvenes de pejerrey provenientes de la estación hidrobiológica de Chascomús.
En esta ocasión la funcionaria a cargo del área de turismo, Karen Flensborg, y la titular de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, realizaron una primera adjudicación destinada a cinco lagunas: Albardón, Jorgensen, Genovesa, Vizcacha y Eppul.
Esta acción marca un nuevo capítulo luego de las afectaciones serias que habían sufrido los espejos de agua en San Cayetano y en otras múltiples regiones de la provincia de Buenos Aires y el país, llegando incluso a desaparecer algunos de ellos.
Con la recuperación del recurso hídrico, desde el gobierno de Miguel Gargaglione consideraron que era el momento de acompañar a los propietarios y promover la repoblación del pejerrey, una especie que no solo enriquece el ambiente, sino que también impulsa el turismo y el comercio vinculados a la pesca deportiva.
En consecuencia se abrió una convocatoria abierta a los propietarios de lagunas interesados en recibir alevinos. Los mismos pueden anotarse enviando un mensaje a turismosanca@gmail.com o al tel: 2983 50-1707.
