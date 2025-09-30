Bajo presión, el dólar cerró septiembre en torno a los $1.400

El dólar oficial cerró el mes bajo presión y en el Banco Nación (BNA) llegó a los $1.400, mientras el Gobierno que dirige Javier Milei hace esfuerzos para contener el tipo de cambio en el segmento mayorista.

Sobre el mediodía, el tipo de cambio trepó a un pico $1.450 en el segmento mayorista, pero luego moderó con la supuesta aparición del Gobierno con órdenes de venta. Así, el dólar oficial trepó un 2,8% a lo largo de septiembre, en un mes que estuvo marcado por los altibajos.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.351,12 para la compra y a $1.406,79 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA. En tanto, en el BNA, el billete lo hizo a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó a $1.820.

En tanto, el dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,7%.

El dólar MEP opera a $1.492,25 y la brecha con el dólar oficial queda en el 8,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.537,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 11,4%. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.496,71.