La amenazaron con un cuchillo y le robaron el auto a una chofer de aplicación

Una mujer de 61 años que trabaja como chofer de la aplicación Didi fue asaltada este martes por dos sujetos armados con un cuchillo que le robaron 70 mil pesos de la recaudación y le sustrajeron el auto Fiat Siena. El rodado apareció abandonado horas más tarde en el barrio Las Heras.

La víctima denunció que inició viaje en calle William Morris al 7700 y que al llegar a la avenida Mario Bravo y Polonia fue amenazada por los sujetos que se llevaron el auto, el dinero, un celular Samsung y documentación personal.

La víctima tiene 61 años.

“El auto apareció horas más tarde en inmediaciones de las calles Eduardo Peralta Ramos y William Morris y se le dio intervención a la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA)”, informaron autoridades policiales.

Luego de que personal de Policía Científica llevara adelante las tareas de rigor, el rodado fue restituído a la mujer en el marco de una causa a cargo del fiscal Joaquín Morán.