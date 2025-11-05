ANSES emitió un comunicado que beneficiará a miles de usuarios en noviembre

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en noviembre del 2,08%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado, a través del cual brindó dos noticias beneficiosas para miles de jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones: oficializó el aumento del 2,08% en noviembre para todos los grupos que cobran por la agencia y un bono de $70.000 para quienes perciben haberes de la mínima.

"ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en noviembre del 2,08%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el INDEC", comienza el comunicado difundido por el organismo.

Además, indicaron que "los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de $403.085,39", mientras que "quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar" esa misma cantidad.

Por otro lado, expresaron que "la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $336.468,31 ($266.468,31 más el bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de $303.159,77 ($233.159,77 sumados al bono).

En tanto, informaron que "la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $119.691; la AUH por Hijo con Discapacidad, a $389.733; y la Asignación Familiar por Hijo, a $59.851 para el primer rango de ingresos".

Y por último, aclararon que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.