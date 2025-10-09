Asaltó a una mujer y lo declararon reincidente: pena única de once años y medio de prisión
Se resolvió tras un juicio abreviado. El hecho ocurrió en noviembre del año pasado. Víctor Manuel Tello Puig seguirá alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.
Un hombre de 32 años que en noviembre del año pasado asaltó a una mujer en su casa del barrio Fray Luis Beltrán fue condenado a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. En virtud de una condena anterior, a Víctor Manuel Tello Puig se lo declaró reincidente y se le impuso una pena de once años y seis meses de prisión.
En el acuerdo que el fiscal Mariano Moyano y la defensa del imputado presentaron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 se estableció que la noche del 9 de noviembre del año pasado Tello Puig y otro sujeto llegaron en moto hasta inmediaciones de las calles Condarco y Urquía. Allí, conforme el plan ilícito pactado y la distribución de roles acordada, uno de ellos ingresó a la vivienda donde redujo a la moradora de 72 años mediante amenazas y le sustrajo 40 mil pesos y 1600 dólares.
La participación criminal del ahora condenado se confirmó a través de las declaraciones recabadas y los reconocimientos directos sobre la persona de Tello Puig que aguardaba a su cómplice a bordo de la moto y que tuvo inconvenientes para ponerla en marcha antes de darse a la fuga.
“Todos estos elementos valorados de modo conjunto me permiten concluir en la existencia de tres reconocimientos que, de manera contundente e indubitada, no sólo han colocado al aquí imputado en la escena del hecho sino que, de modo coincidente, lo han ubicado llevando a cabo un rol particular que ha consistido en la conducción del motovehículo en el que se trasladaron los coautores del episodio en cuestión agregando a ello la referencia a cierta actitud de parte de este último que habría consistido en fingir la ruptura de este último rodado”, dijo en la sentencia el Juez Federico Cecchi.
El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, pero consideró como agravantes la nocturnidad y el aprovechamiento de una víctima de una franja etaria perteneciente a la tercera edad.
El Juez condenó a Víctor Manuel Tello Puig como coautor del delito de robo agravado por su comisión mediante escalamiento a la pena de cuatro años de prisión más la declaración de reincidencia. En virtud de la pena dictada en marzo de 2020 se decidió la unificación de las mismas y se lo condenó a once años y seis meses de prisión.
