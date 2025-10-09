Asaltó a una mujer y lo declararon reincidente: pena única de once años y medio de prisión

Un hombre de 32 años que en noviembre del año pasado asaltó a una mujer en su casa del barrio Fray Luis Beltrán fue condenado a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. En virtud de una condena anterior, a Víctor Manuel Tello Puig se lo declaró reincidente y se le impuso una pena de once años y seis meses de prisión.

En el acuerdo que el fiscal Mariano Moyano y la defensa del imputado presentaron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 se estableció que la noche del 9 de noviembre del año pasado Tello Puig y otro sujeto llegaron en moto hasta inmediaciones de las calles Condarco y Urquía. Allí, conforme el plan ilícito pactado y la distribución de roles acordada, uno de ellos ingresó a la vivienda donde redujo a la moradora de 72 años mediante amenazas y le sustrajo 40 mil pesos y 1600 dólares.

Fiscal Mariano Moyano. (Foto: archivo 0223).

La participación criminal del ahora condenado se confirmó a través de las declaraciones recabadas y los reconocimientos directos sobre la persona de Tello Puig que aguardaba a su cómplice a bordo de la moto y que tuvo inconvenientes para ponerla en marcha antes de darse a la fuga.

“Todos estos elementos valorados de modo conjunto me permiten concluir en la existencia de tres reconocimientos que, de manera contundente e indubitada, no sólo han colocado al aquí imputado en la escena del hecho sino que, de modo coincidente, lo han ubicado llevando a cabo un rol particular que ha consistido en la conducción del motovehículo en el que se trasladaron los coautores del episodio en cuestión agregando a ello la referencia a cierta actitud de parte de este último que habría consistido en fingir la ruptura de este último rodado”, dijo en la sentencia el Juez Federico Cecchi.

Juez Federico Cecchi. (Foto: archivo 0223).

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, pero consideró como agravantes la nocturnidad y el aprovechamiento de una víctima de una franja etaria perteneciente a la tercera edad.

El Juez condenó a Víctor Manuel Tello Puig como coautor del delito de robo agravado por su comisión mediante escalamiento a la pena de cuatro años de prisión más la declaración de reincidencia. En virtud de la pena dictada en marzo de 2020 se decidió la unificación de las mismas y se lo condenó a once años y seis meses de prisión.