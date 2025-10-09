Por los fuertes vientos, Defensa Civil realizó casi 50 intervenciones: caída de postes, columnas de alumbrado y carteles

Desde Defensa Civil informaron que entre las 8 y las 18 de este viernes se realizaron 46 intervenciones en distintos puntos de la ciudad a raíz del temporal de viento que afecta a la región.

Del total, 19 fueron realizadas por el área operativa de Defensa Civil, mientras que la unidad de poda intervino en 8 casos por árboles de gran porte. Además, Telefónica reportó 7 postes caídos, EDEA otras 7 intervenciones entre cableado y postes, Ingeniería de Tránsito actuó en 2 situaciones, Obras Sanitarias en una, y se registró también la caída de una columna de alumbrado público y una estructura publicitaria de gran tamaño.

Según el informe, la zona más afectada del Partido de General Pueyrredon fue la franja costera, desde el Faro hasta Camet, aunque se recibieron reportes y llamados de distintos barrios.

Durante la jornada, las ráfagas de viento alcanzaron los 75 kilómetros por hora sobre la costa marplatense, provocando diversos inconvenientes en la vía pública.