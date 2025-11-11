Red de juego clandestino: secuestran cientos de miles de dólares y millones de pesos en allanamientos

Se realizaron nuevos allanamientos en Mar del Plata en el marco de los operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el crimen organizado. Allí, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo investigaciones vinculadas a la organización acusada de lavar dinero proveniente del juego clandestino, desarticulada la semana pasada.

La investigación, iniciada en julio de 2024, permitió confirmar la existencia de una estructura que operaba desde un barrio cerrado donde funcionaban los centros de gestión del sistema de juego ilegal y lavado de activos.

En ese contexto, personal del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA estableció que la organización obtenía las divisas a través de casinos online clandestinos y luego las reingresaba mediante “mulas financieras”: personas de bajos recursos que prestaban sus datos para abrir cuentas bancarias y digitales falsas, donde se depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores detectaron dos cajas de seguridad pertenecientes a la madre y la hermana de dos de los principales imputados. Con autorización del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal N°6 de la Dra. Lucía Soledad Escalante, se procedió a su apertura en un establecimiento ubicado sobre la calle Sarmiento.

Durante la requisa se incautaron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos, además de documentación relevante para la causa.

En paralelo, mientras se desarrollaban las diligencias judiciales, se confirmó que dos de los máximos responsables de la estructura habían sido detenidos por la Gendarmería Nacional en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban ingresar a Brasil.

Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición del magistrado interventor, en la causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino.

