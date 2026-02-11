Trepó un paredón dónde había una muestra de Dinosaurios para robar una mochila: lo atraparon

Un hombre de 44 años que el martes a la noche intentó robar una mochila y fue reducido por los empleados del lugar .que ingresó quedó aprehendido y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró en el predio ubicado en Juan B. Justo al 100 dónde funciona una muestra sobre Dinosaurios y al que el imputado entró tras saltar un paredón.

Fue minutos antes de las nueve de la noche que los empleados advirtieron que en el patio trasero había una persona con la mochila de una compañera, lo redujeron y llamaron al 911.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera se formó una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y el alojamiento del sujeto en la alcaidía penitenciaria de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.