Débora Bulacio murió ahorcada: los resultados de la autopsia por el femicidio en Necochea

Avanzan las pericias en la investigación por el femicidio de Débora Bulacio Del Valle y entre los pasos judiciales correspondientes se realizó la autopsia preliminar sobre el cuerpo de la joven oriunda del partido bonaerense de Benito Juárez: los resultados de ese examen confirmaron que la víctima murió ahorcada.

Por el hecho quedó detenido prontamente Ángel Andrés Gutiérrez, quien perpetró el homicidio tras una pelea entre ambos sucedida en el camping del parque municipal necochense Miguel Lillo.

Además de confirmar el desenlace fatal, la autopsia reveló que Débora fue golpeada. Su cuerpo presentaba laceraciones, lo que indica que antes de perder la vida sufrió varios ataques violentos por parte de Gutiérrez.

La policía halló al cuerpo de Débora semienterrado.

El informe sobre el examen en el cuerpo de la joven ya quedó en poder de la fiscalía a cargo de Walter Pierrestegui, quien no duda sobre la carátula de la causa que lleva adelante. Gutiérrez fue indagado el lunes en el marco del delito de femicidio y, aunque se negó a declarar y no aceptó que le realicen una pericia psicológica, sí entregó el patrón de bloqueo de su teléfono celular.

La hipótesis de los investigadores es que el crimen ocurrió entre las últimas horas del sábado y el amanecer del domingo. El cadáver de Bulacio fue hallado en la tarde del martes en la zona del Lago de los Cisnes, a 10 metros del camping a donde la pareja había acampado. Estaba semienterrado y embolsado.