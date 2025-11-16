Insólito: dijo que el perro le comió la tobillera eléctrica y se fugó

La Policía de Neuquén activó una alerta luego de que el sistema de monitoreo detectara que la tobillera electrónica de Maykol Sebastián Benavidez, un joven de 25 años con arresto domiciliario, había sido violentada. El dispositivo, que debía llevar en la casa de su madre, registró una “apertura” o “corte”. Al acudir al domicilio, los efectivos encontraron al joven, quien afirmó que la tobillera se le había desprendido “accidentalmente” mientras jugaba con su perro. Sin embargo, los agentes constataron daños importantes en el aparato.

Ante la situación, se dio aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co y se decidió dejar una consigna policial en el lugar. Pero una hora después, cuando un patrullero regresó para verificar que el sujeto continuara en la vivienda, fue recibido por su madre. La mujer informó que su hijo ya no estaba y que desconocía su paradero. Desde ese momento, el joven fue declarado prófugo y se ordenó un operativo para intentar localizarlo.

Benavidez no es un detenido común: ocurre que tiene antecedentes por un violento ataque armado ocurrido el 24 de enero en Zapala. Según la investigación, junto a otros dos individuos disparó contra una mujer que acababa de bajar de su auto, causándole graves heridas en la cadera, el muslo y una perforación intestinal. El joven fue señalado como autor de los tiros y enfrenta cargos por tentativa de homicidio doblemente agravado. La Fiscalía destacó que la agresión ocurrió a plena luz del día y frente a familiares de la víctima.

Actualmente, la Policía neuquina mantiene un operativo cerrojo en la región para dar con el paradero del prófugo. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que permita localizarlo. El caso generó preocupación tanto por los antecedentes del joven como por la facilidad con la que se habría fugado pese al monitoreo. La búsqueda continúa mientras interviene la Oficina de Ejecución Penal.