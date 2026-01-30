Mataron al perrito de un hombre fallecido en Chapadmalal: quieren usurpar el terreno

Los vecinos de Chapadmalal están profundamente conmovidos por el asesinato de Joaquín, un perrito que pertenecía a Walter, un hombre del barrio que falleció recientemente. El hecho generó alarma entre las organizaciones protectoras de animales y los propios vecinos, que temen por la seguridad de los demás perros que quedaron en el lugar. Algunos de ellos, Felipe y Thor, también fueron heridos.

Tras la muerte de Walter sus perros quedaron sin cuidados permanentes y, desde entonces, distintas rescatistas comenzaron a intervenir para asistirlos, alimentarlos y reubicarlos en hogares de tránsito o adopción. Pero la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ahora es mucho mayor.

La muerte de Joaquín encendió las alertas. Si bien no saben quién lo hizo, existe una fuerte preocupación por la posibilidad de que el ataque esté vinculado a un intento de usurpación del terreno, que habría quedado deshabitado tras el fallecimiento de Walter.

“Lo que pasó con Joaquín nos hace temer por la vida de los demás”, expresaron los vecinos. Las imágenes que circularon en las últimas horas, donde se puede ver el estado en el que se encuentran algunos de los perritos, profundizaron la indignación y la conmoción en la comunidad.

Los vecinos reclaman medidas urgentes para proteger a los animales restantes y continúan llevando adelante los esfuerzos solidarios para garantizar su resguardo.