SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Violencia familiar

Tiroteó la casa donde estaban su mamá y su hermana

Tiene 28 años. Lo detuvieron en General Pirán y lo trasladaron a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Arma secuestrada.

3 de Noviembre de 2025 16:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un sujeto de 28 años que amenazó a su madre y a su hermana y efectuó disparos en la casa familiar fue aprehendido en las últimas horas en General Pirán y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal de la Sub estación de Policía Comunal el que llegó al domicilio ubicado en calle Falucho sin número y redujo al sujeto que efectuó varias detonaciones sin lograr lastimar a las mujeres de 58 y 38 años. En su poder hallaron el revólver calibre .22 largo con seis municiones colocadas.

Tiene 28 años.

El agresor fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por los delitos de amenazas calificadas agravadas y tenencia ilegal de uso de arma civil.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar