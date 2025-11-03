Tiroteó la casa donde estaban su mamá y su hermana
Tiene 28 años. Lo detuvieron en General Pirán y lo trasladaron a la Unidad Penal N°44 de Batán.
Un sujeto de 28 años que amenazó a su madre y a su hermana y efectuó disparos en la casa familiar fue aprehendido en las últimas horas en General Pirán y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Fue personal de la Sub estación de Policía Comunal el que llegó al domicilio ubicado en calle Falucho sin número y redujo al sujeto que efectuó varias detonaciones sin lograr lastimar a las mujeres de 58 y 38 años. En su poder hallaron el revólver calibre .22 largo con seis municiones colocadas.
El agresor fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por los delitos de amenazas calificadas agravadas y tenencia ilegal de uso de arma civil.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
