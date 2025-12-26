Punta Mogotes: la Provincia presentó un recurso para que intervenga la Corte Suprema de Nación

La Provincia no se da por vencida y pese a recibir el tercer revés en su intención de llevar a La Plata la causa por la municipalización del complejo de Punta Mogotes, ahora va por un nuevo camino. Es que presentó un recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte de Justicia para que ahora intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El gobierno bonaerense presentó un recurso extraordinario en la causa que enfrenta a la Municipalidad de General Pueyrredon con la Provincia por la administración del complejo Punta Mogotes. La decisión apunta a revertir el criterio de la Suprema Corte bonaerense, que habilitó que el expediente continúe tramitándose en los tribunales contencioso administrativos de Mar del Plata.

La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado ante la propia Suprema Corte, que ahora debe decidir se lo otorga a no. En ese sentido, el secretario del tribunal, Juan José Martiarena, ya dio traslado del pedido a la Municipalidad, para que lo conteste. La circunstancia aplazará los tiempos para que la causa avance en su análisis de fondo, ya que ahora los plazos se postergan para luego de la feria judicial en febrero de 2026.

La Suprema Corte resolverá, tras la feria, si la causa va o no a la Corte Suprema.

En la presentación a la que accedió 0223, la Provincia cuestiona la resolución dictada el 1 de diciembre pasado por el máximo tribunal provincial, que había rechazado una queja de la Provincia y dejó firme la continuidad del proceso en sede marplatense. Ese fallo confirmó el mismo criterio que ya se había adoptado en Primera Instancia y en Cámara. Para el gobierno bonaerense, ese fallo provoca un perjuicio institucional de gravedad porque obliga a litigar ante jueces que considera material y territorialmente incompetentes.

El planteo no discute aún el fondo del conflicto -vinculado a la deuda que la Municipalidad pretende consignar para avanzar en la recuperación de la administración del complejo costero- sino el encuadre procesal del caso. En ese sentido, la Provincia sostiene que la discusión es de naturaleza patrimonial y de derecho privado, por lo que no debería tramitar en el fuero contencioso administrativo ni en Mar del Plata, sino ante la justicia civil con asiento en La Plata.

Según la presentación, permitir que el juicio avance bajo una competencia que considera errónea afecta la garantía del juez natural y genera un daño que no podría repararse más adelante, aun cuando eventualmente hubiera una sentencia favorable. Por ese motivo, el recurso busca que la Corte Suprema habilite la instancia federal, revise lo resuelto por la Suprema Corte bonaerense y ordene que se trate el recurso extraordinario provincial que había sido rechazado.

¿Interviene la Corte Suprema? Provincia hizo un planteo para que la cause pase al tribunal presidido por Horacio Rosatti.

La causa Punta Mogotes tiene una extensa historia judicial y política. El Municipio reclama recuperar la administración del sector balneario, actualmente en manos de un ente interjurisdiccional creado por ley provincial, y sostiene que la consignación del monto reclamado por la Provincia es un paso necesario para denunciar el convenio vigente. La Provincia, en cambio, cuestiona la vía elegida y el fuero interviniente.

Días atrás, la Suprema Corte bonaerense había ratificado que el expediente continúe tramitándose en Mar del Plata, una definición que fue celebrada por el gobierno municipal. Con la presentación del recurso extraordinario federal, el conflicto suma ahora un nuevo capítulo y queda a la espera de una nueva definición de la Suprema Corte.