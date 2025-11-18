Ricardo Darín recordó la polémica por el precio de las empanadas: "Pensé que era una gilada"

Ricardo Darín contó en "Otro día perdido", con Mario Pergolini, cómo nació la frase sobre el precio de las empanadas que se volvió viral. Explicó que todo comenzó una mañana, cuando su esposa Florencia Bas le preguntó si sabía cuánto costaba una docena. Al escuchar el monto, dijo que le quedó “clavado en la médula”. Según relató, la cifra le pareció “cara” y ese comentario casual terminó desatando una discusión nacional.

El actor recordó que mencionó la frase en un programa sin imaginar la repercusión. “Pensé que era una gilada, pero en 48 horas no lo podía creer”, dijo al describir el fenómeno. Contó que empezó a recibir mensajes de todo el país, como “Ricardo, vení a San Justo, que la docena sale 12 mil pesos” o “te están afanando”. La viralización lo tomó por sorpresa y calificó la polémica como totalmente inesperada.

El boom de “Empanadarín” también llegó a las redes, donde circularon dibujos y memes inspirados en él. Incluso la marca que supuestamente consumía su familia registró un aumento en ventas.El intérprete tomó el humor con naturalidad y elogió una de las ilustraciones: “Empanadarín estaba genial. Muy respetuoso, de muy buen gusto. Me encantó”.

En la entrevista, el conductor le preguntó si ahora sería difícil para él comprar empanadas sin ser comentado. El actor respondió con ironía y sinceridad: “No, yo no compro empanadas”. Y remató con una frase inesperada tras tanto revuelo: “No me gustan las empanadas”. Así, cerró uno de los momentos más comentados de la conversación.