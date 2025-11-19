Insólito: una campera que usó Franco Colapinto logró desbaratar una banda delictiva

Se trata de un abrigo azul que el deportista le regaló a la víctima.

El líder de una banda y una de sus integrantes fueron detenidos luego de una investigación que se activó tras un escruche en una vivienda de Ituzaingó. Entre lo sustraído había un objeto llamativo: una campera que el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, le había regalado a la dueña de la casa.

La víctima descubrió el robo al regresar a su domicilio y encontrar las aberturas forzadas y el faltante de varios elementos de valor. Con el análisis de cámaras de seguridad se identificó a los autores: tres hombres y una mujer que se movilizaban en un Citroën C4 gris.

El Anillo Digital permitió ubicar el auto en Monte Chingolo, Lanús. Allí, personal policial desplegó un operativo que terminó con la detención de J. S. Ascencio Espinoza (30), el secuestro del vehículo, su celular, herramientas y parte de lo robado.

La investigación continuó bajo la UFI N°2 de Ituzaingó y permitió identificar a la mujer que participó del escruche. Con una orden de allanamiento, fue apresada en Villa Palito, San Justo. Se trata de G. M. Cabrera (24), en cuyo poder se hallaron más elementos sustraídos, incluida la campera de Colapinto.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.