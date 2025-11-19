Sube la temperatura pero... ¿Llueve?: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mar del Plata

Después de un miércoles soleado pero con fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció un leve aumento en la temperatura pero también lloviznas y chaparrones.

Por la madrugada se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura de alrededor de 12 grados. El viento soplará desde el noreste a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana llegarán las primeras lloviznas junto a un leve aumento de temperatura que llegaría a los 13 grados. El viento mantendrá su dirección pero aumentará su velocidad entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se esperan chaparrones junto a una temperatura máxima que llegará a los 21 grados. Por su parte, el viento soplará desde el noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la noche persistirán los chaparrones con una temperatura de alrededor de 14 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.