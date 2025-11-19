Aumenta la temperatura, disminuye el viento pero vuelve la lluvia: cómo sigue el clima en Mar del Plata

Fueron días extraños los primeros de esta semana, si bien Mar del Plata naturalmente es afectada por los vientos costeros, porque la velocidad de las ráfagas puso en peligro a todos los barrios de la ciudad y Defensa Civil tuvo que trabajar en cada zona del partido de General Pueyrredon: fueron 235 reclamos atendidos en tres días.

Ese fenómeno repercutió con más fuerza en el sur del país donde se registraron 150 kilómetros por hora de viento. Sin embargo, encuadrando el tiempo en lo que conocemos como el clima marplatense, hoy ya cambió todo: las ráfagas llegarán como máximo a los 40 kilómetros por hora y el calor volverá a sentirse.

Es que el viento predominante desde el sector norte levantará la temperatura y la sensación térmica llegará a una máxima de 20 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Siempre cambiante, el clima tendrá un peligro de lluvias anunciado para mañana jueves por la noche. La probabilidad de chaparrones se ubica en un 40%, no obstante coincidente todas las páginas especialistas en meteorologías con sus radares vislumbrando el mismo escenario de posible caída de agua en la ciudad.