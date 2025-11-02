Tremendo: se enteró de que su marido le fue infiel y le prendió fuego el auto

Un hecho insólito sacudió la tranquilidad de San Vicente, en el departamento de Loreto, dentro de la provincia de Santiago del Estero: ocurre que un joven de 30 años encontró su auto envuelto en llamas frente a su casa y, tras apagar el fuego con ayuda de los vecinos, se enteró de que la responsable era su esposa. El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando el vehículo estaba estacionado sobre la vereda, justo frente a la vivienda familiar.

Los vecinos notaron el fuego y alertaron al dueño, que salió desesperado a intentar salvar su vehículo. Todos los presentes intentaron arrojar baldes de agua para controlar las llamas, pero no lo lograron, y el coche quedó completamente destruido. Minutos después, cuando la esposa del sujeto se acercó y le confesó que ella misma había provocado el incendio.

Posteriormente, la mujer reconoció que lo hizo como venganza porque descubrió que su marido tenía una relación paralela con una joven de la zona. El personal de la Comisaría 27 llegó al lugar luego de recibir una llamada de emergencia y pidió colaboración a los Bomberos para asegurarse de que el fuego no se reavivara.

Luego, los propios miembros de las fuerzas de seguridad invitaron al damnificado a radicar la denuncia correspondiente. Sin embargo, el individuo decidió no presentar cargos contra su esposa, quien a su vez es la madre de sus hijos. A pesar de la gravedad del hecho, optó por no tomar ninguna medida legal, probablemente afectado por el escándalo familiar que suscitó la reacción de su pareja.