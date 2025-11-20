A días del inicio de la temporada, robaron un reconocido local de surf: "Me arrebataron años de esfuerzo"

El local de indumentaria y accesorios de surf Hol Surface, ubicado en el paseo Downtown de Miramar, sufrió un importante robo en las últimas horas, a pocos días del inicio de la temporada de verano. Su dueña, Rosario, relató que el hecho ocurrió el miércoles por la mañana, cuando llegó al comercio y encontró completamente desordenado el sector superior, donde funciona el taller y depósito.

Según explicó, los delincuentes forzaron una ventana del área elevada y se llevaron gran parte de la mercadería preparada para la temporada: ropa, accesorios e insumos textiles de producción propia. El local todavía no contaba con alarma debido a los altos costos que, asegura, enfrenta como emprendedora.

Rosario sostuvo que el golpe fue doble: económico y emocional. Su marca, que comenzó vendiendo en la playa y creció hasta tener un espacio propio, trabaja con diseños exclusivos y una identidad muy marcada en la ciudad. “Es muy frustrante ver cómo te arrebatan años de esfuerzo”, expresó.

La comerciante también señaló que quienes ingresaron dejaron rastros de sangre en distintos puntos del lugar, lo que la obligó a limpiar y reordenar todo por sus propios medios.

El robo ocurre en un momento clave para los emprendedores locales, cuando muchos se preparan para abrir sus puertas al turismo. Rosario cuestionó el funcionamiento del sistema de seguridad y lamentó que este tipo de hechos afecte la imagen de una ciudad a la que —asegura— apuesta desde hace años. “A días de que empiece la temporada, estas noticias generan tristeza. Miramar es una ciudad muy querida por quienes vienen cada verano”, afirmó.

La víctima se apoya en la visibilidad que obtuvo a través de las redes sociales, donde numerosos vecinos y clientes se solidarizaron con lo ocurrido.