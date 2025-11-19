Rompió de un piedrazo un kiosco y robó tres atados de cigarrillos
Sucedió el miércoles a la madrugada en inmediaciones de Luro y la costa. Tiene 23 años, se le formó una causa penal y fue trasladado a Tribunales.
El aviso que dieron desde el Centro de Operaciones y Monitoreo por la rotura del vidrio de un kiosco en la zona de Punta Iglesias permitió aprehender el miércoles a la madrugada a un sujeto de 23 años que tenía en su poder un celular, dinero y los tres atados de cigarrillos sustraídos minutos antes.
Con las descripciones aportadas por el operador, personal del Comando de Patrullas y de la Subcomisaria Casino interceptaron al joven acusado de romper la vidriera con una piedra en la avenida Luro entre Santiago Del Estero y Córdoba.
En su poder hallaron el celular Samsung del local, 2660 pesos que había en un mostrador y los tres atados de cigarrillos, por lo que formaron una causa por robo en grado de tentativa.
La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
