Rompió de un piedrazo un kiosco y robó tres atados de cigarrillos

El aviso que dieron desde el Centro de Operaciones y Monitoreo por la rotura del vidrio de un kiosco en la zona de Punta Iglesias permitió aprehender el miércoles a la madrugada a un sujeto de 23 años que tenía en su poder un celular, dinero y los tres atados de cigarrillos sustraídos minutos antes.

Con las descripciones aportadas por el operador, personal del Comando de Patrullas y de la Subcomisaria Casino interceptaron al joven acusado de romper la vidriera con una piedra en la avenida Luro entre Santiago Del Estero y Córdoba.

En su poder hallaron el celular Samsung del local, 2660 pesos que había en un mostrador y los tres atados de cigarrillos, por lo que formaron una causa por robo en grado de tentativa.

Elementos secuestrados.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.