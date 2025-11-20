¿Se larga?: pronóstico poco esperanzador para el inicio del fin de semana XXL en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una tormenta para esta noche y chaparrones durante la madrugada del viernes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un jueves en el que apenas llovió un rato en las primeras horas de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para la noche y chaparrones durante la madrugada del viernes en Mar del Plata.
Según el organismo, las primeras gotas comenzarán a caer esta misma noche y las lluvias se extenderán hasta la mañana del viernes, que tendrá una máxima de 17° y una mínima de 9°.
Sin embargo, está previsto que no llueva más en el fin de semana largo ni en los primeros días de la semana próxima, en la que se esperan altas temperaturas para disfrutar de la playa.
Por otro lado, habrá ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en la madrugada y mañana del viernes, del sector este y sur, respectivamente.
