Robo

Rompió una reja y un blindex para robar en un gimnasio

Sucedió en Peralta Ramos al 1700. El autor de 34 años fue trasladado a Tribunales. 

El hombre sustrajo cosméticos de un gimnasio y fue detenido

21 de Noviembre de 2025 08:47

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 permitió aprehender el viernes a la madrugada a un hombre de 34 años que rompió la reja y el blindex de un gimnasio para robar algunos elementos del interior.

Personal de la comisaría tercera llegó al establecimiento ubicado en Jacinto Peralta Ramos al 1700 donde la dueña denunció la rotura del frente y la sustracción de 90 mil pesos y una caja con cosméticos.

A partir de las imágenes registradas en las cámaras de seguridad del gimnasio se logró identificar al sujeto en Peralta Ramos y Génova.

Tras incautar los elementos sustraídos y un destornillador que tenía en su poder lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo consumado.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de la misma y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.

