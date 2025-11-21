Rompió una reja y un blindex para robar en un gimnasio

El hombre sustrajo cosméticos de un gimnasio y fue detenido

Un llamado al 911 permitió aprehender el viernes a la madrugada a un hombre de 34 años que rompió la reja y el blindex de un gimnasio para robar algunos elementos del interior.

Personal de la comisaría tercera llegó al establecimiento ubicado en Jacinto Peralta Ramos al 1700 donde la dueña denunció la rotura del frente y la sustracción de 90 mil pesos y una caja con cosméticos.

A partir de las imágenes registradas en las cámaras de seguridad del gimnasio se logró identificar al sujeto en Peralta Ramos y Génova.

Tras incautar los elementos sustraídos y un destornillador que tenía en su poder lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo consumado.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de la misma y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.