Se peleó en la calle y quiso agredir a la policía
Pasó en el barrio La Perla. Se le formó una causa por lesiones leves y resistencia a la autoridad.
7 de Enero de 2026 10:11
Por Redacción 0223
Un hombre de 39 años que está en situación de calle fue aprehendido el miércoles a la madrugada en el barrio La Perla tras pelearse con otro sujeto e intentar agredir al personal policial que llegó al lugar.
Fue tras un llamado al 911 que personal de la comisaría primera llegó a la esquina de 3 de Febrero y Jujuy donde había una pelea entre dos personas.
Uno de esos sujetos no quiso ser identificado, golpeó a su oponente e intentó agredir a los oficiales. Tras reducirlo, hicieron el traslado a la dependencia para hacer las actuaciones correspondientes.
El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente ordenó la formación de causa por lesiones leves y resistencia a la autoridad.
