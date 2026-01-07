Se peleó en la calle y quiso agredir a la policía

No quiso ser identificado, golpeó a su oponente e intentó agredir a los oficiales.

Un hombre de 39 años que está en situación de calle fue aprehendido el miércoles a la madrugada en el barrio La Perla tras pelearse con otro sujeto e intentar agredir al personal policial que llegó al lugar.

Fue tras un llamado al 911 que personal de la comisaría primera llegó a la esquina de 3 de Febrero y Jujuy donde había una pelea entre dos personas.

Uno de esos sujetos no quiso ser identificado, golpeó a su oponente e intentó agredir a los oficiales. Tras reducirlo, hicieron el traslado a la dependencia para hacer las actuaciones correspondientes.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente ordenó la formación de causa por lesiones leves y resistencia a la autoridad.