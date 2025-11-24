Argentina hizo historia y se metió en los cuartos del primer mundial de la especialidad

La Selección Argentina femenina de futsal dio otro paso histórico en el Mundial al derrotar por 3 a 2 a Polonia y quedarse en lo más alto del Grupo A, sacando pasaje a los cuartos de final.

En un partido mucho más exigente que el debut ante Marruecos, el cual fue una amplia victoria por 6 a 0, el conjunto dirigido por Nicolás Noriega mostró carácter para sostener la ventaja y defender el triunfo aun con una jugadora menos durante toda la segunda mitad. Los goles argentinos fueron convertidos por Silvina Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi, mientras que Aga Bala y Anna Choras descontaron para Polonia.

El encuentro tuvo momentos de dominio argentino, especialmente en la primera parte, cuando el equipo nacional capitalizó dos jugadas preparadas desde pelota parada para ampliar la ventaja. Sobre el cierre del primer tiempo, llegó la expulsión de Nava, autora del primer gol y figura en el debut, lo cual obligó a reacomodar el plan de juego y exigió un esfuerzo defensivo durante varios minutos del complemento.

Con esta victoria, la “Albiceleste” suma puntaje perfecto de 6 unidades y mira a todos desde arriba en el Grupo A, que comparte con Polonia, Marruecos y Filipinas. Además, aseguró su pase a los cuartos de final, aunque aún deberá definir la posición final de la tabla. El próximo desafío será este jueves desde las 9:30 horas ante Filipinas.

