Brutal entradera a un hombre de 94 años: "Lo atacaron con fierros y lo quisieron electrocutar"

Una familia de Mar del Plata vivió una madrugada de terror este viernes cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda de Vieytes y La Rioja.

El relato de los vecinos refleja una verdadera pesadilla protagonizada por un hombre de 94 años, su hija y su yerno que fueron víctimas de la brutal entradera.

Según relataron a 0223, los ladrones forzaron rejas y ventanas para entrar por un patio interno del chalet, sorprendiendo a las víctimas mientras dormían.

Dentro de la casa, los delincuentes actuaron con una violencia extrema: golpearon al hombre de 94 años con fierros, lo lastimaron en el rostro y los brazos, e incluso intentaron electrocutarlos mientras exigían dólares. También redujeron con golpes y amenazas al yerno y a la hija, quien se encuentra bajo tratamiento oncológico.

Los agresores maniataron a los tres y los despojaron de 80.000 pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas, una televisión y otros objetos de valor que están siendo verificados.

"Pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo", relató una vecina, quien además señaló que hay cámaras de seguridad en la zona que permitirían identificarlos.

Tras el ataque, una ambulancia del Same trasladó al adulto mayor a un hospital privado de la ciudad para una evaluar los traumatismos. Allí recibió asistencia médica y luego fue dado de alta.

Personal de la comisaría segunda hizo las actuaciones de rigor en el lugar. Las mismas fueron derivadas al fiscal Mariano Moyano que dispuso el analisis de las cámaras de la zona y una serie de medidas para intentar identificar a los autores.