Impactante: se cayó de su bicicleta y terminó siendo arrollada por un colectivo

La ciudad de Rosario quedó sacudida por la trágica muerte de Milagros Rocío Peña, una joven de 23 años que soñaba con recibirse de enfermera para cuidar a su mamá. El hecho ocurrió cuando un hombre abrió la puerta de su camioneta sin mirar y la chica, que circulaba en bicicleta rumbo al trabajo, cayó al asfalto. En ese instante, un colectivo de la línea 153 que venía detrás la atropelló con las ruedas traseras. El impacto fue fatal pese a los intentos de auxilio inmediato.

El chofer del rodado se bajó enseguida para practicarle maniobras de RCP, acompañado por vecinos que corrieron a ayudar mientras esperaban una ambulancia del SIES. Una testigo contó que los intentos de reanimación se prolongaron durante más de veinte minutos, que a todos se les hicieron eternos. Cuando arribaron los profesionales de la salud, continuaron con la asistencia pero no lograron revertir la situación.

La fallecida vivía en un barrio humilde de la zona oeste y era el sostén de su hogar desde muy chica. Hija única, trabajaba desde los 15 años para ayudar a su madre, quien quedó con una discapacidad después de sufrir dos ACV. De hecho, estudiaba la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario para poder brindarle los cuidados que necesitaba. Además, tenía dos empleos e iba rumbo a uno de ellos cuando ocurrió la tragedia.

Tras el accidente, tanto el conductor del colectivo como el de la camioneta fueron demorados mientras avanza la investigación judicial. Las cámaras de seguridad de la zona podrían aportar imágenes claves para reconstruir el hecho. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales, a cargo de Matías Edery, junto con la subcomisaría 22.