Una pareja fue captada teniendo sexo en la planta alta del colectivo y todo quedó grabado

Una pareja protagonizó un escándalo en el oeste de Londres al ser captada teniendo sexo en el segundo piso de un colectivo de pasajeros. El incidente ocurrió sobre la transitada Uxbridge Road, en el distrito de Hayes, durante las últimas horas de la tarde del pasado 29 de diciembre. Las imágenes del encuentro fueron registradas por testigos desde el exterior y se difundieron rápidamente a través de diversas redes sociales.

El video muestra a los involucrados en los asientos traseros de la unidad de transporte mientras realizaban movimientos explícitos a la vista de los transeúntes. Según los reportes locales, ni el conductor del vehículo ni los pasajeros ubicados en la planta baja notaron la situación en el momento de los hechos. La cuenta de X encargada de publicar el material enfatizó que este tipo de conductas resultan inaceptables dentro del espacio público.

UB1UB2 West London (Southall) on X: "Can’t be doing that in public 😭😭 on a bus in Hayes (West London) https://t.co/6DL3qseKyM" / X

Qué pasó con la pareja involucrada

Transport for London inició una investigación formal en colaboración con la Policía Metropolitana para identificar a los responsables de esta violación a la decencia. Sin embargo, las autoridades británicas admitieron dificultades para avanzar en el caso debido a la falta de líneas de investigación positivas y pruebas concluyentes. Hasta el momento, el organismo de seguridad confirmó que no se realizaron arrestos vinculados a esta falta contra el reglamento de transporte.

El reglamento inglés sobre vehículos de servicio público establece que los pasajeros tienen prohibido causar molestias o incomodidades bajo pena de ser expulsados del servicio. Este tipo de actos son calificados como delitos contra la decencia pública y generan un fuerte repudio entre los usuarios que exigen mayor control en las unidades. El caso recuerda a incidentes similares ocurridos en el condado de Norfolk, donde el sistema judicial también debió intervenir ante comportamientos sexuales inapropiados.