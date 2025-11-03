SUPLEMENTOS
Trepó una reja, arrancó un aplique y huyó en medio de los chispazos

Sucedió en la zona de Italia y Castelli. Vecinos compartieron las imágenes en los grupos de WhatsApp.

Quedó registrado por las cámaras de seguridad.

3 de Noviembre de 2025 17:02

Por Redacción 0223

Días después de sufrir un nuevo robo de medidores de agua, vecinos de los barrios Pinos de Anchorena, Bernardino Rivadavia y Don Bosco que integran grupos para prevenir hechos de inseguridad compartieron un video por otro hecho registrado en las últimas horas.

Fueron personas que viven en la zona de Italia y Castelli quienes denunciaron que una persona que deambulaba por el barrio trepó la reja delantera de una vivienda donde había un auto estacionado y empezó a manipular un aplique de luz.

“Vio que había una cámara y no le importó. Había pasado algunos minutos antes y se trepó a la reja para forzar el aplique”, señalaron.

Tal como se ve en las imágenes que le compartieron a 0223, se ve cuando logra aflojarlo de la pared, salta al piso y lo arranca. “Ahí se producen los chispazos que se ven en el video y que pusieron en alerta a los vecinos”, agregaron.

“Lo sacó como si nada y no sufrió ningún daño porque salió corriendo como si nada”, agregaron.

