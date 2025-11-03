Corrió y redujo al hombre que quiso robarle la bicicleta

Un sujeto que el lunes al mediodía intentó robar una bicicleta en inmediaciones de las avenidas Colón e Independencia fue aprehendido por personal policial luego de que el dueño del rodado advirtiera la situación, lo persiguiera y redujera.

Fue personal de la comisaría segunda el que llegó a la zona cuando el dueño del rodado –de 37 años – tenía reducido al hombre que había intentado robar la bicicleta marca “Firebird”, rodado 29 de color blanco.

El sujeto de 38 años fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de hurto agravado en grado de tentativa.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.