Subía con su bebé a un Uber y cinco ladrones se llevaron el auto

Un auto Fiat Punto que se usaba como Uber y que fue sustraído el domingo a la noche fue recuperado en las últimas horas cuando lo estaban desarmando: lo singular del hecho es que lo habían robado cuando una mujer estaba por abordar el rodado con su bebé.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró en la zona de Avellaneda al 7800 cuando una mujer que estaba subiendo el cochecito de su bebé al rodado vio llegar a cinco sujetos que simularon tener armas y obligaron al conductor de 47 años a bajar del auto.

Está mañana, tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas halló el vehículo en calle Azurduy entre San Salvador y Ortiz de Zárate. Allí aprehendió a un hombre de 33 años que estaba desarmando el Fiat Punto.

El rodado, con faltantes a verificar, fue trasladado a la comisaría undécima donde se hicieron actuaciones por el delito de encubrimiento a cargo del fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.

El imputado quedo alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.