Brutal: quiso asesinar a su ex cortándole el cuello con un cutter

Una mujer de 55 años sobrevivió a un brutal ataque de su expareja en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando el agresor la atacó con una trincheta y escapó rápidamente del lugar. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron al 911 para pedir asistencia urgente. La Policía llegó poco después, pero la víctima ya había sido trasladada al hospital.

En el Hospital 4 de Junio confirmaron que la mujer presentaba dos cortes en el cuello y varias heridas en la mano y el antebrazo. El agresor, identificado como H.E.V., se entregó horas después en la Comisaría Cuarta. La Fiscalía ordenó su detención preventiva mientras avanza la investigación. La causa quedó caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, según informaron medios locales.

El agresor quedó detenido con prisión preventiva.

A su vez, en Jujuy se registró otro intento de femicidio durante las últimas horas. En el barrio La Merced, un joven de 25 años fue detenido acusado de mantener cautiva a su pareja y someterla a golpes y amenazas de muerte. La situación se conoció gracias a un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la mujer retenida. Al llegar, la policía encontró a la víctima aterrorizada y pidiendo ayuda.

La mujer denunció que su pareja intentó prenderla fuego tras rociarla con alcohol, además de mantener un arma de fuego en la vivienda para intimidarla. Durante el allanamiento hallaron un revólver, un armazón y envoltorios con drogas, por lo que el hombre fue reducido y detenido. La víctima sufrió traumatismo craneal leve y lesiones intercostales, y decidió radicar la denuncia ante la comisaría.