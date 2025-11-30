Un joven turco apareció muerto en el conurbano con una máscara de Spiderman

El caso que conmociona a la localidad bonaerense de Cañuelas tuvo como protagonista a un joven turco de 24 años, hallado muerto en la banquina de la Ruta 3 después de un mes de intensa búsqueda. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y llevaba puesta una máscara de Spiderman, lo que complicó su identificación inicial. Se trataba de Efe Saravoğlu, cuya desaparición había sido reportada el 27 de octubre por el consulado de su país. La Justicia intenta reconstruir sus últimos movimientos para determinar qué ocurrió.

La identidad del joven pudo confirmarse gracias a un documento encontrado entre su ropa al momento del procedimiento policial. Antes del hallazgo, el Ministerio de Seguridad había difundido su ficha de búsqueda, donde aparecía con una camiseta de Boca durante una visita a la Bombonera. La última actividad registrada en su celular fue el mismo 27 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, un amigo suyo, también turco y residente en Palermo, lo habría pasado a buscar en un Peugeot 207.

El ciudadano otomano estaba reportado como desaparecido.

Un dato que generó especial interés en la investigación es que el teléfono de ese amigo activó su señal en Cañuelas el 28 de octubre, apenas un día después de la desaparición. Luego, el 7 de noviembre, el hombre abandonó el país rumbo a Marruecos. Con estos elementos, la causa pasó a la carátula de “averiguación de causales de muerte” y comenzaron las diligencias judiciales. Varias dependencias policiales y el consulado turco colaboran en el esclarecimiento.

Los restos de Saravoğlu fueron encontrados boca abajo en el kilómetro 82,5 de la Ruta 3 por personal de la Comisaría 1° de Cañuelas. Llevaba un buzo negro, jean azul, zapatillas y la máscara roja que llamó la atención de los investigadores. Además de las tareas de Policía Científica, se secuestró el Peugeot 207 vinculado al caso y se ordenaron peritajes sobre él. La autopsia se realizará en la Morgue de La Plata, donde esperan obtener datos clave para avanzar en la causa.