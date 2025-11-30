Tremendo: una nena de 13 años le quemó la cara a otra en medio de una discusión

El episodio ocurrió en el barrio El Dique, en Ensenada, donde una discusión entre dos chicas de 13 años terminó en una agresión gravísima. Según medios locales, una de ellas estaba quemando hojas en la calle cuando comenzó a pelearse con su vecina. En medio del conflicto, la atacante utilizó una escoba encendida para golpearla en la cara. La víctima sufrió quemaduras severas y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital.

La menor herida fue trasladada por un particular al Hospital Gutiérrez, donde el médico de guardia constató lesiones en la cara, el cuello y las fosas nasales. El personal sanitario realizó las primeras curaciones mientras evaluaba la magnitud de las heridas. Debido a la gravedad del cuadro, se decidió derivarla a un centro de mayor complejidad. Todavía no se definió en qué institución continuará su atención.

La familia pidió que se analice a fondo lo sucedido.

La madre de la víctima contó que la agresora vive justo enfrente de su vivienda, en la esquina de las calles 36 y 123. A su vez, relató que todo comenzó cuando la adolescente que reside frente a su casa prendió fuego basura en la vía pública, lo que generó una fuerte discusión. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque directo con la escoba prendida fuego. La familia pidió que se investigue a fondo lo sucedido.

Tras el hecho, la Policía bonaerense inició actuaciones de oficio y notificó a la UFI de Menores y al Servicio Local de Ensenada. También se realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se produjo la agresión y determinar responsabilidades. Las autoridades buscan establecer si hubo antecedentes de conflictos entre las jóvenes. La investigación sigue su curso mientras la víctima continúa en observación médica.