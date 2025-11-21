Una policía grabó videos hot en TikTok con el uniforme puesto y desató un escándalo

Una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como Nicole Gabriela V., fue pasada a disponibilidad después de que se viralizaran en redes sociales una serie de videos considerados “indecorosos” por las autoridades. La situación se conoció cuando la Comisaría Vecinal 12B informó que la agente estaba de licencia médica por “estatus convulsivo”, mientras circulaban en Instagram imágenes donde se la veía jugando al pool con uniforme policial y en un tono “inocente controlado e insinuante”.

Las autoridades confirmaron que una de las protagonistas del video, que acumuló cientos de visualizaciones en las últimas horas, era efectivamente la efectiva, mientras que la otra mujer que aparece en las imágenes no pertenece a la fuerza. El parte interno detalla que ambas interactuaban con los seguidores mientras vestían uniforme sin identificación visible, lo que dejó en evidencia un uso indebido del equipamiento oficial.

Frente a esta conducta, se inició un sumario por carácter “indecoroso” y se pidió la intervención de Asuntos Internos. Desde la entidad señalaron que el accionar de la mujer “afecta el prestigio institucional” y que la utilización del uniforme con fines ajenos al servicio constituye una violación a la Ley 5688 de Seguridad Pública. Por este motivo, el 16 de octubre el Secretario de Seguridad firmó una resolución ordenando que la agente pase a disponibilidad.

Con poco más de tres años de antigüedad, quedó apartada de sus funciones a la espera de la decisión final de la investigación administrativa. En su legajo figura un “concepto regular”, y según las autoridades su comportamiento resultó incompatible con la imagen profesional que busca proyectar la Policía porteña.