Acusado de abusar a una menor huyó a Mar del Plata y lo detuvieron en la ferroautomotora

Un hombre de 44 años sobre quien pesaba un pedido de captura en una causa donde está imputado por el abuso sexual de un menor fue detenido este martes en la estación ferroautomotora a bordo de un colectivo que arribó a la ciudad.

La orden de detención es por una causa por abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente de una menor solicitada por la fiscalía 12 de la temática violencia de género y familiar del departamento judicial de Lomas de Zamora.

El sujeto fue aprehendido en el lugar y el personal secuestró el celular que tenía en su poder antes de comunicar lo sucedido al Juzgado interviniente.

Las autoridades judiciales avalaron el proceder policial y dispusieron la realización de actuaciones de rigor y la coordinación de medios a los fines que el imputado sea trasladado al Partido de Lomas de Zamora.