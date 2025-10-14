¿No sabés qué carrera seguir y buscas trabajo? Hay una nueva muestra de escuelas de Formación Profesional

Las Escuelas Municipales de Formación Profesional realizarán su tradicional Muestra Anual de Cursos y Trayectos Formativos. Foto: MGP

En los próximos días las Escuelas Municipales de Formación Profesional realizarán su tradicional Muestra Anual de Cursos y Trayectos Formativos.

La muestra que se realizará el jueves 23 de octubre, brindará la oportunidad de acercarse a profesionales de los distintos sectores socioproductivos que trabajan en las escuelas, quienes orientarán en las propuestas, brindarán información sobre la oferta del próximo ciclo lectivo y realizarán talleres abiertos al público. Así mismo, se darán a conocer las producciones que los estudiantes realizaron durante el presente año.

Los cursos de capacitación en oficios estarán destinados a todas aquellas personas mayores de 16 años de edad, con estudios primarios finalizados, que quieran sumar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o para emprender de manera independiente.

Las opciones educativas son variadas y ofrecen conocimientos sobre Informática, Marketing y venta digital, cocina, pastelería, carpintería en madera y aluminio, peluquería, gasista o marroquinería, entre otros.

La duración de los cursos varía entre propuestas cuatrimestrales y anuales, se dicta en los tres turnos y se dividen en más de 20 familias profesionales, brindando una amplia gama de opciones.

Para acceder a la oferta educativa completa e incorporarse a la base de datos para recibir información, las personas interesadas dispondrán de un QR durante la muestra.

La muestra estará abierta al público de 10 a 17 en el Palacio Municipal de Hipólito Yrigoyen 1627. Para más información sobre las propuestas educativas, dirigirse al siguiente link.